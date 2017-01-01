Формула: Как законно не платить за теплоснабжение в 2018-2019

Существует два постановления Кабмина, которые позволят законно не платить или значительно снизить оплату за отопление.

Постановления №630 от 21.07.2005 и №151 от 17.02.2010 Кабинета министров Украины позволят оплатить на 3,3-5% меньше общей стоимости за отопление, если температура в жилых помещениях снижена больше чем на 12 часов в сутки, а также в ряде других отклонений.

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Об этом сообщает Domik.ua.

Прежде всего, потребуется зафиксировать температуру ниже нормативной и сообщить об этом в компанию, которая занимается отоплением в помещении.

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По законам, компания должна проверить жалобу на некачественную услугу и составить акт-претензию. На его же основании и происходит перерасчет стоимости оказанной услуги.

Существует ряд отклонений теплоснабжения.

Отклонения в теплоснабжении, подлежащие перерасчету domik.ua

Так, если отопление было подано не вовремя (после установленного срока или до конца отопительного сезона) на более, чем 3 суток со средней температурой 8ᵒС, то получить компенсацию можно на 3,3% месячной оплаты за каждые сутки несоблюдения срока отклонения.

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Если же в течении 12 часов в сутки один раз в месяц были перерывы в отоплении, то можно получить 3,3% месячной оплаты на тех же условиях.

Существует и компенсация за несоответствие с нормой температуры в помещении: от 18 до 12ᵒС в жилых помещениях и от 20 до 14 градусов в угловых комнатах на 12 часов в сутки один раз в месяц можно получить 5% за каждый градус отклонения.

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Совсем не начисляется плата за теплоснабжение в случаях, если температура в жилых помещениях ниже, чем 12 градусов, а в угловых комнатах ниже, чем на 14 градусов.

Получить перерасчет можно даже если есть задолженность, но в любом случае он проводиться на следующий месяц от расчетного.

В заявлении об отклонении необходимо в обязательном порядке указать ФИО, точный адрес проживания и вид услуги, которая не подлежит норме. И обязательно в ответ услышать ФИО человека, который принял жалобу, регистрационный номер и зафиксированное время регистрации обращения. Эта информация потом будет доказательством на суде, если компания откажется от перерасчета.

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В случае известности причин отклонения, компания обязана оповестить жалующегося, сделать отметку в журнале регистрации звонков. Если информации по поводу ненадлежащей услуги нет и все-таки необходимо составить акт-претензию, то необходимо присутствие уполномоченных представителей органа исполнительной власти или местного самоуправления и объединения потребителей.





Акт-претензия на перерасчет теплоснабжения, часть 1 domik.ua

Акт-претензия на перерасчет теплоснабжения, часть 2 domik.ua