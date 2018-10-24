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Тарифы на тепло могут вырасти на 16% - Рева

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В Минсоцполитики считают, что рост тарифов компенсируется повышением минимальных зарплат и пенсий в 2018 году.
В Украине тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти на 16%
В Украине тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти на 16%
facebook.com/MLSP.gov.ua

В результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства, информирует УНН в среду, 24 октября.

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Он напомнил, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду - это стоимость газа.

“По предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это (повышение тарифов на тепло и горячую воду, - ред.) должно быть 16%“, - отметил министр.

По словам Ревы, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.

Кроме этого, Рева не ожидает роста количества получателей субсидии и размера субсидий вследствие подорожания газа.

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“На 23,5% поднимается тариф на газ, а в среднем зарплаты и пенсии за предыдущие периоды, которые учитываются при исчислении, они примерно увеличились на этот показатель. Количество субсидиантов и размер необходимой субсидии и количество субсидии останутся на уровне прошлого года“, - отметил Рева.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество заявителей на получение субсидии уменьшилось на 2,5 миллиона.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, зарплаты, отопление, Тепло, тарифы, пенсия, горячая вода, пенсии, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия, минсоцполитики, повышение тарифов
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