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Кабмин подсчитал, сколько принесет бюджету легализация "евроблях"

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Эффект от легализации "евроблях", предусмотренной законопроектами №8487 и 8488, Кабмин оценивает в 1 млрд грн.
Доходы от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией направят на финансирование выплаты пенсий
Доходы от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией направят на финансирование выплаты пенсий
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В проекте государственного бюджета на 2019 год, который в понедельник, 19 ноября, внесли в Раду для второго чтения, предусмотрены дополнительные доходы от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом говорится в проекте закона №9000.

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Так, в пояснительной записке к проекту отмечается, что средства от растаможки в объеме 1 млрд грн направляются в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.

Также правительство оценило эффект от снижения порога безналоговых почтовых и экспресс-отправлений для физлиц в 2019 году в 300 млн грн. В целом принятый Верховной Радой законопроект № 9260 о повышении ряда акцизов и снижении порога безналоговых посылок позволит привлечь в бюджет дополнительно 5,2 млрд грн, как ожидает Кабмин.

Ранее сообщалось о том, сколько будет стоить растаможка "евроблях" в Украине.

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Теги: бюджет, проект, Рада, Верховная Рада, пенсия, пенсионный фонд, Кабмин Украины, пенсии, бюджет Украины, Госбюджет, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Курилы-Япония    20.11.2018, 14:40
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Курилы-Япония
Мечтатели! Никто эти паровозы не будет растамаживать!
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