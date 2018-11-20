Кабмин подсчитал, сколько принесет бюджету легализация "евроблях"

Эффект от легализации "евроблях", предусмотренной законопроектами №8487 и 8488, Кабмин оценивает в 1 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который в понедельник, 19 ноября, внесли в Раду для второго чтения, предусмотрены дополнительные доходы от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом говорится в проекте закона №9000.

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Так, в пояснительной записке к проекту отмечается, что средства от растаможки в объеме 1 млрд грн направляются в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.

Также правительство оценило эффект от снижения порога безналоговых почтовых и экспресс-отправлений для физлиц в 2019 году в 300 млн грн. В целом принятый Верховной Радой законопроект № 9260 о повышении ряда акцизов и снижении порога безналоговых посылок позволит привлечь в бюджет дополнительно 5,2 млрд грн, как ожидает Кабмин.

Ранее сообщалось о том, сколько будет стоить растаможка "евроблях" в Украине.