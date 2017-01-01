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Украина собрала рекордный урожай зерновых

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Урожай зерновых превысил 66 млн тонн - это больше, чем самый высокий показатель 2016 года.
Предыдущий рекордный урожай был собран в 2016 году
Предыдущий рекордный урожай был собран в 2016 году
Getty Images
Украина собрала в 2018 году рекордный урожай зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник, 20 ноября.

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"По состоянию на 19 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,3 млн га (или 96% к прогнозу) и намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га (в 2017 г. - 41,8 ц/га)", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника. По состоянию на 19 ноября, подсолнечник обмолочен на площади 6,0 млн га или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 г. - 20,1 ц/га). Соя собрана с площади 1,7 млн га или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 г. - 19,2 ц/га).

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"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий наивысший показатель 2016 года", - прокомментировал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 млн тонн.

На сегодня кукуруза обмолочена на площади 4,1 млн га или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 г. - 52,3 ц/га), что также является самой высокой в истории независимой Украины.

Ранее сообщалось о том, что Украина нарастила экспорт ряда продуктов.

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Теги: рекорд, экспорт, урожай, зерно, зерновые культуры, Минагрополитики, рекордний урожай, Максим Мартынюк
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Источник: korrespondent.net

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