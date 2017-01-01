Кабмин оценил эффект от повышения цен на газ

В следующем году бюджет получит дополнительно девять миллиардов от повышения тарифов на газ.

В бюджет заложили 9 млрд грн средств от повышения цен на газ depositphotos.com

Правительство оценивает эффект от повышения цен на газ в 2019 году в 9 млрд грн. Об этом свидетельствует таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год.

Читай также: В Кабмине оценили дефицит газа в Украине "Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – говорится в документе.

В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн.

Напомним, с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.