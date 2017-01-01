Гривна крепчает, доллар растет: Курс валют на 21 ноября
Нацбанк укрепил курс гривны. На межбанковском рынке курс доллара поднялся в покупке и не изменился в продаже.
На 21 ноября, среду, Национальный банк Украины установил курс валют:
Читай также: Сколько денег заработал Порошенко и сотрудники АП в октябре-2018
– 100 долларов США – 2 776,3875 гривен;
– 100 евро – 3 170,9122 гривны.
Доллар подешевел на -0,0954 грн, а евро на -1,7748 грн.
На межбанковском рынке курс доллара повысился на 2 копейки в покупке и остался стабилен в продаже - до 27,74-27,77 грн.
Не изменились в покупке и котировки евро, но в продаже упали на 3 копейки - до 31,69-31,71 грн.
Ранее сообщалось, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии по нескольким адресам.
Полная версия правил