Гривна крепчает, доллар растет: Курс валют на 21 ноября

Нацбанк укрепил курс гривны. На межбанковском рынке курс доллара поднялся в покупке и не изменился в продаже.

Курс валют от НБУ на 21 ноября depositphotos.com

На 21 ноября, среду, Национальный банк Украины установил курс валют:

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– 100 долларов США – 2 776,3875 гривен;

– 100 евро – 3 170,9122 гривны.

Доллар подешевел на -0,0954 грн, а евро на -1,7748 грн.

На межбанковском рынке курс доллара повысился на 2 копейки в покупке и остался стабилен в продаже - до 27,74-27,77 грн.

Не изменились в покупке и котировки евро, но в продаже упали на 3 копейки - до 31,69-31,71 грн.

Ранее сообщалось, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии по нескольким адресам.