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Гривна крепчает, доллар растет: Курс валют на 21 ноября

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Нацбанк укрепил курс гривны. На межбанковском рынке курс доллара поднялся в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют от НБУ на 21 ноября
Курс валют от НБУ на 21 ноября
depositphotos.com

На 21 ноября, среду, Национальный банк Украины установил курс валют: 

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– 100 долларов США – 2 776,3875 гривен;

– 100 евро – 3 170,9122 гривны.

Доллар подешевел на -0,0954 грн, а евро на -1,7748 грн.

На межбанковском рынке курс доллара повысился на 2 копейки в покупке и остался стабилен в продаже - до 27,74-27,77 грн.

Не изменились в покупке и котировки евро, но в продаже упали на 3 копейки - до 31,69-31,71 грн.

Ранее сообщалось, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии по нескольким адресам.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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