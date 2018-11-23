Главную смету страны поддержали 239 народных депутатов .

Верховная Рада приняла во втором чтении госбюджет-2019. Наибольшую поддержку бюджет получил от Блока Петра Порошенко (108 голосов) и Народного фронта (72 нардепа).

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Оппозиционный блок проголосовал так: “за“ – 4, “против“ – 16, воздержались – 0, не голосовали – 2, отсутствовали – 16.

В рядах группы Видродження “за“ проголосовали 22 депутата, против – 1. Из 25 депутатов Самопомичи “за“ – 0, против – 5. 6 депутатов воздержались, не голосовали – 0, отсутствовали – 14.

Как нардепы Украины проголосовали за госбюджет-2019 slovoidilo.ua

“За“ бюджет нардепы от Радикальной партии дали 0 голосов, воздержались 15, не голосовал – 1, отсутствовали пять нардепов. Батькивщина отсутствовала в зале согласно результатам голосования. Из 19 депутатов группы “Воля народа“ “за“ проголосовали 16, отсутствовали – 2.

Ранее сообщалось о том, что в доработанном бюджете расходы на Кабмин выросли на 32%, Раду - на 18%.