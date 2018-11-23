В бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях"

Пока сложно спрогнозировать, сколько денег поступит в бюджет в результате растаможки авто на еврономерах.

Бюджет Пенсионного фонда на следующий год заложен без учета доходов от закона о растаможке “евроблях“. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова после заседания бюджетного комитета в среду, 21 ноября.

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По ее словам, полученные от введения в действие этих законов средства запланированы как дополнительное поступление в госбюджет.

“Трансфер Пенсионного фонда в полной мере учтен без законопроекта о так называемой легализации автомобилей с еврономерами... Ведь законопроект о легализации запланирован в государственном бюджете по специальному фонду - как дополнительное поступление. Мы не знаем, сколько этих средств будет. Мы заложили в бюджете возможность получения ориентировочной цифры. Время покажет, какое количество граждан захочет этим воспользоваться“, - отметила и.о. главы Минфина.

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Также сейчас в министерстве не знают, какие именно доходы в Пенсионный фонд могут ожидать после вступления в силу законов о “евробляхах“.

“Если будут доходы, то будут дополнительные расходы на Пенсионный фонд. Но пенсии будут профинансированы в полном объеме благодаря тому трансферу, который и был заложен к первому чтению (проекта закона о госбюджете-2019)“, - добавила Маркарова.

Ранее сообщалось о реальной стоимости растаможки и “подводных камнях“ в законе про евробляхи.