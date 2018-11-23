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В бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях"

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Пока сложно спрогнозировать, сколько денег поступит в бюджет в результате растаможки авто на еврономерах.
Пенсионный фонд наполнят за счет детенизации зарплат
Пенсионный фонд наполнят за счет детенизации зарплат
facebook.com/pfu.gov.ua

Бюджет Пенсионного фонда на следующий год заложен без учета доходов от закона о растаможке “евроблях“. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова после заседания бюджетного комитета в среду, 21 ноября. 

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По ее словам, полученные от введения в действие этих законов средства запланированы как дополнительное поступление в госбюджет.

“Трансфер Пенсионного фонда в полной мере учтен без законопроекта о так называемой легализации автомобилей с еврономерами... Ведь законопроект о легализации запланирован в государственном бюджете по специальному фонду - как дополнительное поступление. Мы не знаем, сколько этих средств будет. Мы заложили в бюджете возможность получения ориентировочной цифры. Время покажет, какое количество граждан захочет этим воспользоваться“, - отметила и.о. главы Минфина. 

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Также сейчас в министерстве не знают, какие именно доходы в Пенсионный фонд могут ожидать после вступления в силу законов о “евробляхах“.

“Если будут доходы, то будут дополнительные расходы на Пенсионный фонд. Но пенсии будут профинансированы в полном объеме благодаря тому трансферу, который и был заложен к первому чтению (проекта закона о госбюджете-2019)“, - добавила Маркарова.

Ранее сообщалось о реальной стоимости растаможки и “подводных камнях“ в законе про евробляхи.

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Теги: Минфин, финансы, законопроект, пенсия, пенсионный фонд, пенсии, финансирование, евробляхи
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Комментариев (2)
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ПЕТЯ  (аноним)  23.11.2018, 11:21
Оценка:  +1
ПЕТЯ
А сколько Бляхеров Будет расстомаживать свои Машины . Наверно меньше половины и ли процентов 10% а У остальных либо доков нет, ИЛИ денег НЕТ. Но вы Держитесь.
Peyot    23.11.2018, 11:27
Оценка:  0
Peyot
бляхи в принципе покупали люди которым проще эту мащину выкинуть чем растамаживать. потому деньги то у большинства есть раз могут себе позволить так рисковать. а вот желания растамаживать у них нет потом да максимум 10%...
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