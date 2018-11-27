Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи

Почти 85 миллионов евро Германия предоставит Украине на проекты технической и финансовой помощи.

Германия выделит Украине почти 85 миллионов евро на проекты технической и финансовой помощи. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

Читай также: МВФ выплатит Украине более 150 млн долларов

"Только что в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи. Danke Deutschland!" - написал Мельник в микроблоге.

Ранее президент Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 млрд евро.