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Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи

Комментариев: 1
Почти 85 миллионов евро Германия предоставит Украине на проекты технической и финансовой помощи.
Подписание финансового документа
Подписание финансового документа
twitter.com/MelnykAndrij

Германия выделит Украине почти 85 миллионов евро на проекты технической и финансовой помощи. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

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"Только что в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи. Danke Deutschland!" - написал Мельник в микроблоге.

Ранее президент Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 млрд евро.

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Теги: деньги, Германия, финансы, ФРГ, посол, финансирование, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.11.2018, 16:39
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гость
и под какие проценты эта помощь? И чем ее немцы заберут?
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