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Гривна опять дешевеет: Курс валют на 28 ноября

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НБУ снизил курс гривны, а на межбанке доллар вырос как в покупке, так и в продаже.
НБУ установил курсы валют на среду
НБУ установил курсы валют на среду
Bigmir.net

Национальный банк Украины на 28 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 20 копеек – до 28,10 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем: 

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– 100 долларов США – 2810,5334 гривны (+20,6887);

– 100 евро – 3183,7722 гривны (+13,6717).

Доллар на межбанковском рынке поднялся как в покупке, так и в продаже на 25 и 27 копеек, соответственно - до 28,15 грн/долл и до 28,12 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 10:27
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гость
Если МВФ не поторопится с очередным траншем (а они что-то притихли, наверное условия пересматривают), то к новому году бакинский к сороковнику вылезет...
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