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Вывоз мусора в столице подорожает: Насколько повысят тариф

Комментариев: 4
Тарифы поднимут как для компаний, так и для людей.
Коммунальщики повысили тариф на вывоз мусора
Коммунальщики повысили тариф на вывоз мусора
depositphotos.com

Проект об утверждении новых тарифов опубликован на сайте распоряжений КГГА с 27 ноября. Стоимость услуг КП “Киевкоммунсервис“ подымется сразу на 27%, распоряжение предусматривает немедленное введение его в действие. 

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Об этом сообщает UBR.

Платежки с новыми тарифами станут приходить сразу же после нужных процедур. С момента публикации документа за вывоз 1 кубометра твердых отходов придется отдать до 159,1 грн вместо прежних 115,09 грн. 

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То есть, по новому распоряжению с каждого человека, который проживает в квартире, Киевкоммунсервис возьмет 26-32 грн, тогда как раньше это стоило 20-25 грн.

Повышение тарифов касается и крупногабаритного мусора. За 1 “куб“ придется отдать до 195 гривен, что на 80 гривен выше предыдущей цены. 

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Пресс-служба КП “Киевкоммунсервис“ аргументирует подорожание повышением минимальной заработной платы в 2019 году, что повлияет на увеличение зарплаты работникам предприятия.

Еще одной причиной является повышение тарифов на захоронение отходов на полигоне №6 и услуг по сжиганию мусора на заводе “Энергия“.

Ранее сообщалось, что за неотсортированные отходы будут выписывать штрафы.

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Теги: мусор, вывоз мусора, коммуналка, коммуналка в украине, мусорный полигон, повышение тарифов в украине
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 11:49
Оценка:  +1
гость
А с куев ли я должен еще раз платить за мусор,если уже заплатил за упаковку когда товар покупал!Вот пусть производители упаковки и оплачивают,ведь в стоимость этого будущего мусора уже включен утилизационный сбор,может тогда палку колбасы будут упаковывать нормально,а не в блистер в 3 раза больше ее
Alexey62    28.11.2018, 11:49
Оценка:  0
Alexey62
Средний тариф на вывоз мусора с 01.03.2018 составлял 90,00 грн. за 1 куб. м (розпорядження КМДА №267 від 21.02.201. Теперь с декабря 159,10. Охренел Кличко - за 9 месяцев вывоз мусора дорожает на 77%.
zadneprohodchik    28.11.2018, 11:47
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Зарахали рошены.аные
atos    28.11.2018, 11:15
Оценка:  -1
atos
Ну наконец-то, а то затянули уже, сколько уже можно ждать)))
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