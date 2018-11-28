Вывоз мусора в столице подорожает: Насколько повысят тариф

Тарифы поднимут как для компаний, так и для людей.

Проект об утверждении новых тарифов опубликован на сайте распоряжений КГГА с 27 ноября. Стоимость услуг КП “Киевкоммунсервис“ подымется сразу на 27%, распоряжение предусматривает немедленное введение его в действие.

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Об этом сообщает UBR.

Платежки с новыми тарифами станут приходить сразу же после нужных процедур. С момента публикации документа за вывоз 1 кубометра твердых отходов придется отдать до 159,1 грн вместо прежних 115,09 грн.

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То есть, по новому распоряжению с каждого человека, который проживает в квартире, Киевкоммунсервис возьмет 26-32 грн, тогда как раньше это стоило 20-25 грн.

Повышение тарифов касается и крупногабаритного мусора. За 1 “куб“ придется отдать до 195 гривен, что на 80 гривен выше предыдущей цены.

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Пресс-служба КП “Киевкоммунсервис“ аргументирует подорожание повышением минимальной заработной платы в 2019 году, что повлияет на увеличение зарплаты работникам предприятия.

Еще одной причиной является повышение тарифов на захоронение отходов на полигоне №6 и услуг по сжиганию мусора на заводе “Энергия“.

Ранее сообщалось, что за неотсортированные отходы будут выписывать штрафы.