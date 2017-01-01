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В Украине увеличился дефицит госбюджета

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За десять месяцев 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом на уровне 6,167 миллиардов гривен.
Дефицит госбюджета-2018 увеличивается
Дефицит госбюджета-2018 увеличивается
depositphotos.com

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Государственной казначейской службы.

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Отмечено, что обнародованный показатель дефицита оказался на 1,4 млрд грн выше предварительных данных Министерства финансов от 8 ноября, согласно которым бюджетный дефицит за этот период составил 4,8 млрд грн.

В то же время сводный бюджет за десять месяцев, по данным Госказначейства, выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что в два раза ниже показателя годом ранее в размере 31,232 млрд грн.

Ранее Верховная Рада утром 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.

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Теги: бюджет, дефицит, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Дефицит бюджета
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Источник: korrespondent.net

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