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Стало известно, когда заработают валидаторы в киевском транспорте

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В марте рассчитаться в общественном транспорте можно будет банковской картой.
Первый работающий валидатор замечен в автобусе №99
Первый работающий валидатор замечен в автобусе №99
bigmir.net

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В марте 2019 года в Киеве запустят оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами. При этом первый рабочий валидатор замечен в автобусе №99, который курсирует от станции метро “Минская“ до Диагностического центра.

Об этом сообщает Сегодня.

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“Система тестируется внутренними специалистами. В течение двух недель пассажиры смогут приобрести карточку или QR-код или мобильное приложение“, – отметил директор Департамента информационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

QR-код можно будет приобрести в терминалах по самообслуживанию, IВoх, “Привате“ и других местах.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Повышение тарифов эксперты связывают с подорожанием топлива и расходных материалов.

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Теги: украина, киев, валидатор, общественный транспорт киева, киевский городской транспорт
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