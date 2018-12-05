За год Порошенко заработал 188 млн гривен – СМИ

Информация появилась у него в декларации, где 144,7 млн он получил от фонда Прайм Эссет Капитал.

С начала текущего года и до 4 декабря президент Украины Петр Порошенко задекларировал 188 миллионов гривен доходов.

Читай также: Нардеп должен 280 миллинов долларов ВТБ банку - СМИ

Об этом сообщает ZN,ua.

С помощью процентного дохода от вкладом в Международном инвестиционном банке он получил 1,31 млн гривен, а проценты с начала года составили 13,7 млн гривен.

От фонда Прайм Эссет Капитал Порошенко получил 144,7 млн гривен дивидендов с января 2018 года.

Читай также: Налоговая отчиталась о росте доходов бюджета

Еще 28,8 млн грн были задекларированны о Министерства финансов за отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а доход от продажи недвижимости составил 0,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько заработали министры Украины в октябре. Наибольшую зарплату в октябре-2018 получил министр социальной политики Андрей Рева.