За год Порошенко заработал 188 млн гривен – СМИ
С начала текущего года и до 4 декабря президент Украины Петр Порошенко задекларировал 188 миллионов гривен доходов.
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Об этом сообщает ZN,ua.
С помощью процентного дохода от вкладом в Международном инвестиционном банке он получил 1,31 млн гривен, а проценты с начала года составили 13,7 млн гривен.
От фонда Прайм Эссет Капитал Порошенко получил 144,7 млн гривен дивидендов с января 2018 года.
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Еще 28,8 млн грн были задекларированны о Министерства финансов за отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а доход от продажи недвижимости составил 0,8 млн грн.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько заработали министры Украины в октябре. Наибольшую зарплату в октябре-2018 получил министр социальной политики Андрей Рева.
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