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За год Порошенко заработал 188 млн гривен – СМИ

Комментариев: 5
Информация появилась у него в декларации, где 144,7 млн он получил от фонда Прайм Эссет Капитал.
Порошенко задекларировал 188 млн грн доходов
Порошенко задекларировал 188 млн грн доходов
мfacebook.com/petroporoshenko

С начала текущего года и до 4 декабря президент Украины Петр Порошенко задекларировал 188 миллионов гривен доходов. 

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Об этом сообщает ZN,ua.

С помощью процентного дохода от вкладом в Международном инвестиционном банке он получил 1,31 млн гривен, а проценты с начала года составили 13,7 млн гривен.

От фонда Прайм Эссет Капитал Порошенко получил 144,7 млн гривен дивидендов с января 2018 года. 

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Еще 28,8 млн грн были задекларированны о Министерства финансов за отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а доход от продажи недвижимости составил 0,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько заработали министры Украины в октябре. Наибольшую зарплату в октябре-2018 получил министр социальной политики Андрей Рева.

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Теги: декларации, доход политиков, президент Украины, Петр Порошенко
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 13:30
Оценка:  0
гость
Нормально, а что такого , работает мужчина, трудится. О таком огромном населении заботится войну сдерживает всеми силами. Все по честному )))))
Sancho-s    05.12.2018, 13:08
Оценка:  -1
Sancho-s
Я за него реально рад
Sancho-s    05.12.2018, 13:08
Оценка:  -1
Sancho-s
Разве плохо быть обеспеченным?
Sancho-s    05.12.2018, 13:09
Оценка:  -1
Sancho-s
...и помогать армии и другим
нафнаф    05.12.2018, 12:45
Оценка:  -1
нафнаф
Порохоботы как всегда позатыкали языки в анус,ничего нового.
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