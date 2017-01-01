Налоговая отчиталась о росте доходов бюджета

В общий фонд госбюджета за 11 месяцев поступило на 90,2 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления в бюджет от ГФС выросли более чем 90 млрд гривен facebook.com/SFSofUkraine

В течение января-ноября 2018 года в общий фонд госбюджета Украины поступило 666,9 млрд гривен платежей, что почти на 16%, или на 90,2 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы.

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"В общий фонд госбюджета с начала 2018 года направлено 357,7 млрд гривен налоговых платежей, что на 18%, или на 54,7 млрд гривен больше соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Указано, что таможенных платежей в январе-ноябре в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 309,18 млрд гривен. Это на 13%, или на 35,5 млрд гривен превышает показатель 11 месяцев 2017 года.

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"В ноябре этого года в общий фонд госбюджета обеспечено 78,7 млрд гривен. Это более чем на 20%, или на 13,3 млрд гривен больше поступлений ноября прошлого года", - отчитались в ГФС.

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