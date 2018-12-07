Нацбанк ожидает транш от МВФ до Рождества

Новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы должен поступить в течение десяти рабочих дней до Рождества.

Новый транш МВФ в рамках новой программы может поступить в течение десяти рабочих дней до Рождества depositphotos.com

Национальный банк Украины ожидает, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки поступит в течение десяти рабочих дней до Рождества. Об этом председатель НБУ Яков Смолий заявил в интервью Reuters.

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“Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры“, - сказал руководитель Нацбанка.

При этом Смолий не указал, на какой именно объем транша он ожидает, но подчеркнул, что это поможет регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 млрд долларов с нынешнего уровня 17,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.