Впервые в мире: В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте

Плату за проезд отменят полностью.

В Люксембурге впервые в мире отменят плату за проезд в общественном транспорте depositphotos.com

Уже со следующего лета плата за проезд в автобусах, трамвая и поездах в Люксембурге будет полностью отменена в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства.

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Об этом сообщают Финансы.

Такое решение было принято в попытке снизить загруженность дорог, так как она одна из худших в мире. Так, в стране проживает всего около 600 тыс человек, но ежедневно на работу в Люксембург приезжает приблизительно 200 тыс человек.

Например, в столице 110 тыс человек, но на работу приезжает около 400 тыс.

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