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Впервые в мире: В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте

Комментариев: 2
Плату за проезд отменят полностью.
В Люксембурге впервые в мире отменят плату за проезд в общественном транспорте
В Люксембурге впервые в мире отменят плату за проезд в общественном транспорте
depositphotos.com

Уже со следующего лета плата за проезд в автобусах, трамвая и поездах в Люксембурге будет полностью отменена в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства. 

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Об этом сообщают Финансы.

Такое решение было принято в попытке снизить загруженность дорог, так как она одна из худших в мире. Так, в стране проживает всего около 600 тыс человек, но ежедневно на работу в Люксембург приезжает приблизительно 200 тыс человек.

Например, в столице 110 тыс человек, но на работу приезжает около 400 тыс.

Ранее сообщалось, сколько стоит единый билет в Киеве, где его купить и как пополнить.

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Теги: Люксембург, плата за проезд, отмена платы за проезд, стоимость транспортного билета, цена за проезд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.12.2018, 13:16
Оценка:  -1
гость
При вводе военного положения общественный транспорт тоже должен быть бесплатным...
БРОКЕР2018    07.12.2018, 12:59
Оценка:  0
БРОКЕР2018
харЭ гнать - в 90х при Гурвице электротранспорт был бесплатным и таксофоны тоже
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