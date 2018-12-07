Впервые в мире: В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте
Плату за проезд отменят полностью.
Уже со следующего лета плата за проезд в автобусах, трамвая и поездах в Люксембурге будет полностью отменена в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства.
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Об этом сообщают Финансы.
Такое решение было принято в попытке снизить загруженность дорог, так как она одна из худших в мире. Так, в стране проживает всего около 600 тыс человек, но ежедневно на работу в Люксембург приезжает приблизительно 200 тыс человек.
Например, в столице 110 тыс человек, но на работу приезжает около 400 тыс.
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