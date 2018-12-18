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Сколько Украина получит от растаможки еврономеров в 2019 году

Комментариев: 3
В Минфине заявили, что Украина может получить от 5 до 10 млрд гривен.
Сергей Верланов уверяет, что Пенсионный фонд получит от 5 до 10 млрд гривен от растаможки еврономеров
Сергей Верланов уверяет, что Пенсионный фонд получит от 5 до 10 млрд гривен от растаможки еврономеров
facebook.com/sergey.verlanov

Министерство финансов планирует получить с растаможки еврономеров от 5 до 10 млрд гривен, но добавляет, что все будет зависеть от того, как их будут легализировать украинцы. 

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея Верланова. Он также добавляет, что все полученные средства будут направлены в Пенсионный фонд.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 млрд гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще", - сообщает пресс-служба Минфина.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".

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Теги: еврономера, растаможка авто, растаможка авто в украине, евробляхи, новый закон о евробляхах, Министерство финансов, Пенсионный фонд
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Комментариев (3)
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ВАХА  (аноним)  18.12.2018, 14:11
Оценка:  +1
ВАХА
пети на през компанию хватит.
П    18.12.2018, 14:00
Оценка:  +1
П
Делить шкуру не убитого зверя могут только наши чиновники. Идиоты, хоть и при таких должностях.
Peyot    18.12.2018, 13:54
Оценка:  +1
Peyot
реально втрое меньше потому что 2/3 просто выбросят их и не будут тратить деньги на растаможку шрота из ЕС!
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