Сколько Украина получит от растаможки еврономеров в 2019 году
Министерство финансов планирует получить с растаможки еврономеров от 5 до 10 млрд гривен, но добавляет, что все будет зависеть от того, как их будут легализировать украинцы.
Читай также: Всплыли нюансы о растаможке еврономеров после нового закона
Об этом сообщает UBR со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея Верланова. Он также добавляет, что все полученные средства будут направлены в Пенсионный фонд.
"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 млрд гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще", - сообщает пресс-служба Минфина.
Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".
Полная версия правил