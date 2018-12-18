Сколько Украина получит от растаможки еврономеров в 2019 году

В Минфине заявили, что Украина может получить от 5 до 10 млрд гривен.

Сергей Верланов уверяет, что Пенсионный фонд получит от 5 до 10 млрд гривен от растаможки еврономеров facebook.com/sergey.verlanov

Министерство финансов планирует получить с растаможки еврономеров от 5 до 10 млрд гривен, но добавляет, что все будет зависеть от того, как их будут легализировать украинцы.

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на заявление замминистра финансов Сергея Верланова. Он также добавляет, что все полученные средства будут направлены в Пенсионный фонд.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 млрд гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще", - сообщает пресс-служба Минфина.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".