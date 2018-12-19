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Кабмин повысил зарплату преподавателям

Комментариев: 3
Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.
Гриневич рассказала о перспективах повышении зарплат
Гриневич рассказала о перспективах повышении зарплат
facebook.com/liliya.grynevych

Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины во вторник, 18 декабря. 

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Как отметила глава ведомства Лилия Гриневич, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах

"Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%", - отметила Гриневич. 

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Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла безработица. На одну вакансию претендуют четыре человека. В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.

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Теги: зарплаты, ВУЗ, Кабмин Украины, преподаватель, учитель, минобразования, ВУЗы, зарплата, преподаватели, Гриневич
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 11:06
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гость
И по такому поводу - Во Львове закроют крупнейший ВУЗ из-за "неподъемного" отопления (корр)
гость  (аноним)  19.12.2018, 10:55
Оценка:  +1
гость
пока вы озаботились надбавкой в 20%, инфляция сожрала их с лихвой проглотив еще %10-15, так что это не надбавка, а компенсация за тупое управление ведомством...., вот интересно, у самой Гриневич какая з/п и ежемесячные премиальные? учителя будут плакать от услышанного....
Sancho-s    19.12.2018, 10:41
Оценка:  +1
Sancho-s
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