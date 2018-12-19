Кабмин повысил зарплату преподавателям

Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины во вторник, 18 декабря.

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Как отметила глава ведомства Лилия Гриневич, за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах

"Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%", - отметила Гриневич.

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Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла безработица. На одну вакансию претендуют четыре человека. В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.