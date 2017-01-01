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В ЕС запретили использование бытового пластика

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Европейский союз принял закон, который запрещает использование 10 видов бытового пластика, включая одноразовые стаканчики, тарелки и соломинки.
Евросоюз ввел запрет на использование бытового пластика
Евросоюз ввел запрет на использование бытового пластика
Getty Images

Европейский парламент проголосовал за полный запрет на использование 10 видов пластика, чтобы остановить загрязнение океанов. 

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Об этом сообщает BBC.

Директива касается пластиковых столовых приборов, тарелок, ватных палочек, соломинок, мешалок для напитков и воздушных шариков. Также нельзя использовать одноразовые контейнеры для еды и напитков. 

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Законопроект был начат после всплеска общественной поддержки документальных фильмов Дэвида Аттенборо BBC Blue Planet, где он заявляет, что "к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы".

Планируется, что после некоторых процедур, закон полностью вступит в силу к 2021 году для товаров с доступной альтернативой, например, бумажные соломинки и контейнеры для еды вместо пластиковых. После 2025 года закон будет действовать и для товаров, "где альтернативы не существует", например, коробки для гамбургеров или обертки для сендвичей. 

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Также закон касается сигаретных фильтров, содержащих пластик и пластиковых бутылок. Производители сигарет должны будут сократить количество пластика на 50% к 2025 году и на 80% к 2030 году. А производители пластиковых бутылок обязаны будут 90% из них использовать повторно.

Закон поддержали 571-53 членов Европарламента. Фредерик Рис, ответственный за законопроект, назвал его "победой для наших океанов, для окружающей среды и для будущих поколений".

Ранее сообщалось, что в желудке у мертвого кашалота нашли 6 килограммов пластика. Гибель животного у берегов Индонезии спровоцировало отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике.

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Теги: экология, бытовой пластик, запрет на использование бытового пластика, ЕС, Европарламент, загрязнение мирового океана, загрязнение воды
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