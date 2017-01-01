В ЕС запретили использование бытового пластика

Европейский союз принял закон, который запрещает использование 10 видов бытового пластика, включая одноразовые стаканчики, тарелки и соломинки.

Европейский парламент проголосовал за полный запрет на использование 10 видов пластика, чтобы остановить загрязнение океанов.

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Об этом сообщает BBC.

Директива касается пластиковых столовых приборов, тарелок, ватных палочек, соломинок, мешалок для напитков и воздушных шариков. Также нельзя использовать одноразовые контейнеры для еды и напитков.

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Законопроект был начат после всплеска общественной поддержки документальных фильмов Дэвида Аттенборо BBC Blue Planet, где он заявляет, что "к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы".

Планируется, что после некоторых процедур, закон полностью вступит в силу к 2021 году для товаров с доступной альтернативой, например, бумажные соломинки и контейнеры для еды вместо пластиковых. После 2025 года закон будет действовать и для товаров, "где альтернативы не существует", например, коробки для гамбургеров или обертки для сендвичей.

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Также закон касается сигаретных фильтров, содержащих пластик и пластиковых бутылок. Производители сигарет должны будут сократить количество пластика на 50% к 2025 году и на 80% к 2030 году. А производители пластиковых бутылок обязаны будут 90% из них использовать повторно.

Закон поддержали 571-53 членов Европарламента. Фредерик Рис, ответственный за законопроект, назвал его "победой для наших океанов, для окружающей среды и для будущих поколений".

Ранее сообщалось, что в желудке у мертвого кашалота нашли 6 килограммов пластика. Гибель животного у берегов Индонезии спровоцировало отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике.