На туристический маршрут в Киеве выделят 7 млрд гривен
В туристический маршрут войдут метро, фуникулер и Подольско-Воскресенский мост.
Киев планирует выделить на развитие транспортной инфраструктуры 6,9 млрд гривен в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Сумма будет направлена на реконструкцию фуникулера, часть денег на постройку новой ветки метро на Виноградарь, и остальные деньги пойдут на строительство Подольско-Воскресенского моста.
Также, в столице в следующем году появятся новые туристические объекты и реконструируют Шулявский путепровод.
Ранее сообщалось, что в Киеве построят мостик за 260 млн гривен.
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