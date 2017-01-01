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На туристический маршрут в Киеве выделят 7 млрд гривен

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В туристический маршрут войдут метро, фуникулер и Подольско-Воскресенский мост.
Киев выделит 7 млрд гривен в 2019 году на транспортную инфраструктуру
Киев выделит 7 млрд гривен в 2019 году на транспортную инфраструктуру
kyivcity.gov.ua

Киев планирует выделить на развитие транспортной инфраструктуры 6,9 млрд гривен в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

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Сумма будет направлена на реконструкцию фуникулера, часть денег на постройку новой ветки метро на Виноградарь, и остальные деньги пойдут на строительство Подольско-Воскресенского моста.

Также, в столице в следующем году появятся новые туристические объекты и реконструируют Шулявский путепровод.

Ранее сообщалось, что в Киеве построят мостик за 260 млн гривен.

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Теги: КГГА, Виталий Кличко, транспортная инфраструктура, Киев, столица Украины
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