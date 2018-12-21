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Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 21 декабря

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Национальный банк третий день подряд укрепил курс гривны. Доллар на межбанке снизился в покупке и продаже.
Курс валют от НБУ на 21 декабря
Курс валют от НБУ на 21 декабря
depositphotos.com

На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 757,6874 гривен (-14,0132 грн);

– 100 евро – 3 157,8278 гривны (-3,2967 грн).

Так, НБУ укрепил курс гривны на 14 копеек по сравнению со вчерашним банковским днем, а евро подешевел на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал как в покупке, так и в продаже до минимума за 4 месяца - на уровне середины августа доллар стоил 27,75 грн.

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.12.2018, 11:36
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гость
Сейчас и зеленый, и деревянный стоят в обменке меньше, чем год назад.
Продажу зелени сегодня видел по 27,70 грн, продажу рупля по 0,408 грн.
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