Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 21 декабря
Национальный банк третий день подряд укрепил курс гривны. Доллар на межбанке снизился в покупке и продаже.
На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 доллар в США – 2 757,6874 гривен (-14,0132 грн);
– 100 евро – 3 157,8278 гривны (-3,2967 грн).
Так, НБУ укрепил курс гривны на 14 копеек по сравнению со вчерашним банковским днем, а евро подешевел на 3 копейки.
На межбанковском валютном рынке курс доллара упал как в покупке, так и в продаже до минимума за 4 месяца - на уровне середины августа доллар стоил 27,75 грн.
Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы.
Полная версия правил
Продажу зелени сегодня видел по 27,70 грн, продажу рупля по 0,408 грн.