Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 21 декабря

Национальный банк третий день подряд укрепил курс гривны. Доллар на межбанке снизился в покупке и продаже.

На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Кабмин “заморозил“ зарплаты госслужащим Украины

– 100 доллар в США – 2 757,6874 гривен (-14,0132 грн);

– 100 евро – 3 157,8278 гривны (-3,2967 грн).

Так, НБУ укрепил курс гривны на 14 копеек по сравнению со вчерашним банковским днем, а евро подешевел на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал как в покупке, так и в продаже до минимума за 4 месяца - на уровне середины августа доллар стоил 27,75 грн.

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы.