Налоги на доходы выплачены больше, чем требовалось на 1,5%

Граждане перевыполняют план по уплате налогов.

Gроблем со сбором налогов на доходы физических лиц не только нет, но они даже перевыполнены на 1,5% depositphotos.com

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что проблем со сбором налогов на доходы физических лиц не только нет, но они даже перевыполнены на 1,5%.

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Об этом Пацкан сообщает UBR.

НДФЛ перечисляется в области после реформы децентрализации.

С 2018 года для нивелирования выплат зарплат в конвертах, было расширено полномочия Гоструда. Они стали проверять бизнес активнее и выписывать штрафы за невыплату налогов по зарплатам.

Ранее сообщалось, что все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.