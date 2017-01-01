Налоги на доходы выплачены больше, чем требовалось на 1,5%
Граждане перевыполняют план по уплате налогов.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что проблем со сбором налогов на доходы физических лиц не только нет, но они даже перевыполнены на 1,5%.
Читай также: “В тень пойдем, это аморально”: Где Рева будет искать деньги на пенсии
Об этом Пацкан сообщает UBR.
НДФЛ перечисляется в области после реформы децентрализации.
С 2018 года для нивелирования выплат зарплат в конвертах, было расширено полномочия Гоструда. Они стали проверять бизнес активнее и выписывать штрафы за невыплату налогов по зарплатам.
Ранее сообщалось, что все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.
Полная версия правил