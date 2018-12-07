“В тень пойдем, это аморально”: Где Рева будет искать деньги на пенсии

Андрей Рева считает, что единственный источник поступлений для выплат пенсий является уплата единого социального взноса.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что владельцы предприятий должны уплатить единый социальный налог, так как он является единственным источником поступлений для выплат пенсий.

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Об этом сообщили Финансы.

“Персонал 75 процентов частных предприятий получает заработную плату 3723 гривны, а 84 тысячи руководителей частных предприятий декларируют зарплаты на уровне 3723 гривны. Из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят 12 миллионов, а официально работают 16 (миллионов – ред.) Но попробуйте прийти с проверкой на предприятие, и сразу услышите “бизнес душат”, – сказал Рева.

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Министр уверен, что руководители предприятий должны выплачивать налог из двойной ставки, а не из минимальных зарплат.

“Им каждому в месяц нужно будет доплатить пенсионерам 1000 гривен, но что мы слышим? “В тень пойдем, это аморально”. Я считаю, что аморально – это пенсия полторы тысячи гривен”, – подчеркнул министр.

На данный момент существует сильное сопротивление новому законопроекту для борьбы со схемами минимизации уплаты ЕСВ, считает Рева.

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“В 2016 году размер ставки ЕСВ Верховной Радой был снижен с 38 до 22 процентов, и, фактически, пенсионеры заплатили крупному бизнесу 65 миллиардов гривен. Но мы не можем вернуть ставку ЕСВ, потому что нельзя дважды войти в одну реку, да и не нужно этого делать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно делать для получения ресурса на увеличение пенсий, то эти ресурсы есть – это теневая экономика. И нами разработан законопроект по ЕСВ, его в штыки восприняла наша “прогрессивная общественность”, для которой собственный эгоизм является более важным, чем гуманизм”, – пояснил Рева.

Ранее сообщалось, что украинцев заставят платить штраф в 125 тыс грн за зарплату в конверте.