Зарплаты госслужащих привяжут к минималке

В Раде предложили урезать зарплаты госслужащим с 1 января 2019 года.

Народные депутаты обеспокоены тем, что государственные служащие получают слишком большие зарплаты, тогда как минимальная для обычного украинца составляет всего 4 тысячи. Так, Александр Сугоняко (БПП) 20 декабря 2018 года внес на рассмотрение законопроект №9437, передает UBR.

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Он предлагает привязать зарплату всех чиновников к максимальным 12ти минимальным зарплатам. То есть, после того, как минималка будет повышена до 4173 грн, то чиновники смогут получать максимально только 50 076 гривен в месяц.

Все, что требуется для продвижения законопроекта является поддержка остальных депутатов.

Ранее сообщалось, что Кабмин "заморозил" зарплаты госслужащим Украины. Такое условие поставило МВФ перед правительством.