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Зарплаты госслужащих привяжут к минималке

Комментариев: 2
В Раде предложили урезать зарплаты госслужащим с 1 января 2019 года.
Народный депутат внес предложение привязать зарплату чиновников к минимальной
Народный депутат внес предложение привязать зарплату чиновников к минимальной
facebook.com/a.sugoniako

Народные депутаты обеспокоены тем, что государственные служащие получают слишком большие зарплаты, тогда как минимальная для обычного украинца составляет всего 4 тысячи. Так, Александр Сугоняко (БПП) 20 декабря 2018 года внес на рассмотрение законопроект №9437, передает UBR. 

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Он предлагает привязать зарплату всех чиновников к максимальным 12ти минимальным зарплатам. То есть, после того, как минималка будет повышена до 4173 грн, то чиновники смогут получать максимально только 50 076 гривен в месяц.

Все, что требуется для продвижения законопроекта является поддержка остальных депутатов.

Ранее сообщалось, что Кабмин "заморозил" зарплаты госслужащим Украины. Такое условие поставило МВФ перед правительством.

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Теги: зарплаты госслужащих, зарплата чиновников, минималка, зарплата депутата
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.12.2018, 13:31
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гость
Предложить и принять-зто две большие разницы.
vicinq    22.12.2018, 13:26
Оценка:  +1
vicinq
Мудро!
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