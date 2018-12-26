На фондовом рынке США произошел новый обвал
Последний торговый день перед Рождеством, 24 декабря, фондовые индексы США отметили новым обвалом. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones упал на 2,91% – до 21792,2 пункта.
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Индекс S&P 500 снизился на 2,71% – до 2,351,1 пункта.
NASDAQ уменьшился на 2,21% – до 6192,92 пункта.
Ранее сообщалось, что в США зафиксировано максимальное с 2008 года падение индексов.
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