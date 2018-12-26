На фондовом рынке США произошел новый обвал

Последний торговый день перед Рождеством, 24 декабря, фондовые индексы США отметили новым обвалом. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Биржи США завершили торги падением Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 2,91% – до 21792,2 пункта. Читай также: На Уолл-стрит резко ухудшили прогноз по ценам на нефть Индекс S&P 500 снизился на 2,71% – до 2,351,1 пункта. NASDAQ уменьшился на 2,21% – до 6192,92 пункта. Ранее сообщалось, что в США зафиксировано максимальное с 2008 года падение индексов.

КорреспонденТ.biz