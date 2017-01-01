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За нарушения заведения массового отдыха получили штраф в 20,6 млн грн

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ГФС провела проверку в 1609 заведениях для массового отдыха.
Общая сумма штрафов составила 20,6 миллионов гривен
Общая сумма штрафов составила 20,6 миллионов гривен
depositphotos.com

Государственная фискальная служба Украины провела проверки 1609 заведений массового отдыха в течении курортного сезона 2018 и во всех случаях нашла нарушения законодательства, передает пресс-служба ведомства. 

В общем сумма штрафов составила 20,6 миллионов гривен.

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Чаще всего штрафы выписывались за не оприходование наличности (606 нарушений), торговлю алкогольными и табачными изделиями без лицензии (391 нарушение), торговлю не оприходованным товаром (341 штраф) и отсутствие регистрации операций при наличных расчетах (302 штрафа). 

Среднедневное увеличение наличной выручки на хозяйственных объектах в 2 раза было выявлено в ходе проведения 168 хронометражей.

Ранее сообщалось, что в Украине выявили более 7000 нелегальных работников. В ГФС сообщили, что за январь-октябрь нарушения выявлены у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

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Теги: нарушения, заведения массового отдыха, ГФС, Государственная фиксальная служба, штрафы
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