Львов заработал на туристах более 17 млрд гривен за 2018 год

Это в 4 раза больше, чем 7 лет назад.

Мер Львова Андрей Садовой сообщил, что туризм во Львове принес в бюджет города больше, чем 17 млрд гривен за последний год, передает ТСН.

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“Это уже настоящая индустрия, которая кормит десятки тысяч человек. Рост за последние 7 лет - почти в 4 раза. Это важно, ведь на сегодня около 10 процентов денег в мировой экономике крутятся в туризме“, - рассказал городской голова.

Мер Львова считает, что важным в развитии туризма является Львовский аэропорт.

Ранее сообщалось, что украинский город вошел в ТОП-100 лучших туристических городов мира.