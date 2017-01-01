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НБУ ослабил гривну: Курс валют на 28 декабря

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Гривна подорожала, а курс доллара на межбанке в покупке и продаже резко вырос.
Курс валют от НБУ на 28 декабря
Курс валют от НБУ на 28 декабря
depositphotos.com

На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 745,4979 гривен (+18,7191 грн);

– 100 евро – 3 123,553 гривны (+12,8437 грн).

Так, гривна резко выросла в цене на почти 19 копеек за доллар, евро также подорожал на почти 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара резко вырос как в покупке, так и в продаже на 26 и 33 копейки - до 27,50-27,60 грн.

Евро котировки выросли в покупке и в продаже на 33 и 41 копейку - до 31,34-31,46 грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил меморандум о финансировании суда по делу Боинга. Киев одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга рейса MH16.

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