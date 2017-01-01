НБУ ослабил гривну: Курс валют на 28 декабря

Гривна подорожала, а курс доллара на межбанке в покупке и продаже резко вырос.

Курс валют от НБУ на 28 декабря depositphotos.com

На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

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– 100 доллар в США – 2 745,4979 гривен (+18,7191 грн);

– 100 евро – 3 123,553 гривны (+12,8437 грн).

Так, гривна резко выросла в цене на почти 19 копеек за доллар, евро также подорожал на почти 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара резко вырос как в покупке, так и в продаже на 26 и 33 копейки - до 27,50-27,60 грн.

Евро котировки выросли в покупке и в продаже на 33 и 41 копейку - до 31,34-31,46 грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил меморандум о финансировании суда по делу Боинга. Киев одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга рейса MH16.