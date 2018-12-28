В школы Украины проведут Wi-Fi за 500 млн грн
На интернет и компьютеры планируют потратить 1,5 млрд грн.
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Глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко сообщил на своей официальной странице в Facebook, что Министерство образования выделит 1,5 млрд гривен на интернет и компьютеры в украинских школах. Из них 500 млн грн потратят на проведение Wi-Fi.
Финансирование планируется провести в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что украинцы будут платить штраф за издевательства в школе. ВР приняла законопроект по противодействую буллинга в школе и ввела штрафы.
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