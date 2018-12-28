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В школы Украины проведут Wi-Fi за 500 млн грн

Комментариев: 1
На интернет и компьютеры планируют потратить 1,5 млрд грн.
В украинские школы проведут Wi-Fi за 500 млн грн
В украинские школы проведут Wi-Fi за 500 млн грн
Getty Images

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Глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко сообщил на своей официальной странице в Facebook, что Министерство образования выделит 1,5 млрд гривен на интернет и компьютеры в украинских школах. Из них 500 млн грн потратят на проведение Wi-Fi.

Финансирование планируется провести в начале следующего года.

Финансирование анонсировал глава Интернет ассоциации Украины
Финансирование анонсировал глава Интернет ассоциации Украины
facebook.com/Fediienko

Ранее сообщалось, что украинцы будут платить штраф за издевательства в школе. ВР приняла законопроект по противодействую буллинга в школе и ввела штрафы.

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Теги: школа, интернет в школах, Wi-Fi в школах, украинские школы, Министерство образования, интернет ассоциация Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.12.2018, 12:18
Оценка:  +1
гость
Wi-Fi установят, интернет подключат...так что там проведут
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