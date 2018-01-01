С неплательщиков алиментов взыскали более четырех миллиардов гривен

По состоянию на 21 декабря выдано 12,4 тысяч исполнительных документов по объявлению в розыск должников.

Государственные исполнители по состоянию на 21 декабря 2018 года взыскали 4,4 млрд грн с должников алиментов в пользу детей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, пишет УНН в субботу, 29 декабря.

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Отмечается, что 4,4 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями Минюста за период с 01.01.2018 по 21.12.2018. В то же время 1,9 млрд грн исполнители взыскали благодаря применению установленных законом ограничений.

Также выдано 12,4 тысяч исполнительных документов по объявлению в розыск должников.

Ранее сообщалось, что должников по алиментам будут трудоустраивать, чтобы было, чем платить. Госслужба занятости вместе с Минюстом будут трудоустраивать неплательщиков по алиментам.