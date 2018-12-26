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В банкоматах и терминалах теперь можно поменять валюту

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Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 года.
В банкоматах и терминалах Украины теперь можно поменять валюту
В банкоматах и терминалах Украины теперь можно поменять валюту
depositphotos.com

Согласно постановлению Национального банка Украины №63 Про внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты украинцы теперь смогут продавать и покупать иностранную валюту в банкоматах и через платежные терминалы, передает Liga.net.

Это решение было принято еще в июне 2018 года, но банковским учреждениям был дан строк в 6 месяцев для переходного периода. 

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"После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - сказали в НБУ.

Теперь без карточного счета в банкомат или через терминал можно внести наличную гривну и получить валюту, но только ту, которую может предложить терминал. Личные данные указывать не нужно, если обмен составляет меньше, чем 150 тыс грн.

Ранее сообщалось, что в Еврозоне центробанки прекращают выпуск банкнот по 500 евро. Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

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Теги: Национальный банк, обмен валют, валюта в украине, курс валют, покупка-продажа валюты
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