За долги по алиментам 133 тыс человек не могут выехать за границу

Пока не погасят долги, выезд, управление ТС, использование оружия и охота будут запрещены.

По состоянию на 21 декабря 2018 года было вынесено 133 тыс постановлений о временном не выезде особ, которые являются должниками по алиментам, передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

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После введения новых законов было зарегистрировано 137,8 тыс исполнительных производств, где общий долг по платам алиментов составляет больше, чем сумма платежей за 4 месяца.

Их них вынесено 133 тыс постановлений (96,5%) о временном не выезде за границу, 133,8 тыс постановлений (97,1%) о временном ограничении в вождении транспортных средств, 133,8 тыс (97,1%) постановлений о временном запрете на использование оружия и 133,8 тыс (97,1%) постановлений о временном ограничении на охоту.

Ранее сообщалось, что с неплательщиков алиментов взыскали более 4 млрд гривен. По состоянию на 21 декабря выдано 12,4 тысяч исполнительных документов по объявлению в розыск должников.