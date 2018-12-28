Порошенко в 2018 году получил в 82 раза больше, чем в 2017

Цифра увеличилась из-за огромных дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).

В 2018 году Порошенко получил около 1,3 млрд грн depositphotos.com

Недавние дивиденды от компании Rothschild Trust Schweiz AG принесли Петру Порошенко почти 550 млн гривен и увеличили его суммарных доход в 82 раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом, передают Украинские новости.

Читай также: Украинцы чувствуют себя счастливее всего с момента независимости страны

Так, президент Украины в январе 2019 года задекларировал 548,7 млн гривен дивидендов от Rothschild Trust, а также 26,2 млн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

В итоге, всего за 2018 год Петр Порошенко задекларировал 1,3 млрд грн, из которых 1,1 млрд дивидендов от Rothschild Trust, 181 млн грн от Прайм Эссет Кэпитал, 28,8 млн грн за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав от Министерства финансов, а также 13,7 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, и 0,8 млн грн доходов от продажи недвижимости.

Читай также: Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов

Отмечается, что в 2017 году он получил 16,3 млн грн, то есть в 82 раза меньше, чем в 2018.

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС. Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.