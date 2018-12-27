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Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов

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Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.
Петр Порошенко уплатит в бюджет 60 млн гривен
Петр Порошенко уплатит в бюджет 60 млн гривен
facebook.com/petroporoshenko

Впервые за три года президент Украины Петр Порошенко получил долю от прибыли корпорации Roshen по решению трастового управляющего Rothschild Trust, передает Обозреватель. 

По решению, принятым в 2016 году, Петр Порошенко не имеют никаких прав на участие в управлении компании. 

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“Договор — первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель — отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов“, — пояснили в администрации президента.

Сумму, полученную от доли прибыли, Порошенко задекларировал.

Скриншот декларации Петра Порошенко
Скриншот декларации Петра Порошенко
declarations.com.ua

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“В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен. В целом Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть. Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка“, — рассказали в АП.

Также часть средств Rothschild Trust будет направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что суд в РФ продлил арест активов Липецкой фабрики Roshen. Суд в Москве продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

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Теги: Rothschild Trust, Roshen, президент Украины, Петр Порошенко, дивиденды, трастовый фонд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.12.2018, 14:03
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гость
А сп@здил сколько?из бюджета,траншей и т.д?
нафнаф    27.12.2018, 13:45
Оценка:  0
нафнаф
Дякуємо Вам пане президент ви найкращій за весь час незалежності України.Ви мрія кожного українця.Ще раз дякую Господа Бога шо надіслав нам Вас, Ваша Великоповажність.
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