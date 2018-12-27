Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов

Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.

Впервые за три года президент Украины Петр Порошенко получил долю от прибыли корпорации Roshen по решению трастового управляющего Rothschild Trust, передает Обозреватель.

По решению, принятым в 2016 году, Петр Порошенко не имеют никаких прав на участие в управлении компании.

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“Договор — первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель — отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов“, — пояснили в администрации президента.

Сумму, полученную от доли прибыли, Порошенко задекларировал.

Скриншот декларации Петра Порошенко declarations.com.ua

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“В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен. В целом Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть. Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка“, — рассказали в АП.

Также часть средств Rothschild Trust будет направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что суд в РФ продлил арест активов Липецкой фабрики Roshen. Суд в Москве продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen.