Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов
Впервые за три года президент Украины Петр Порошенко получил долю от прибыли корпорации Roshen по решению трастового управляющего Rothschild Trust, передает Обозреватель.
По решению, принятым в 2016 году, Петр Порошенко не имеют никаких прав на участие в управлении компании.
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“Договор — первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель — отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов“, — пояснили в администрации президента.
Сумму, полученную от доли прибыли, Порошенко задекларировал.
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“В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен. В целом Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть. Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка“, — рассказали в АП.
Также часть средств Rothschild Trust будет направлена на благотворительность.
Ранее сообщалось, что суд в РФ продлил арест активов Липецкой фабрики Roshen. Суд в Москве продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen.
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