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Китай заявил о завершении торговых переговоров с США

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Торговые переговоры США и Китая завершились, их официальные итоги в Пекине обещают обнародовать в ближайшее время.
США и Китай завершили торговые переговоры
США и Китай завершили торговые переговоры
Getty Images

В Пекине завершились продолжающиеся с 7 января переговоры Китая и США по торговым противоречиям между странами. Об этом заявил на брифинге в среду, 9 января, официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает РИА Новости. 

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"Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились. Официальные итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время", - заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, может ли китайская сторона охарактеризовать переговоры как успешные, дипломат отметил, что "положительные результаты (переговоров - ред.) благоприятны не только для КНР и США, но это также станет хорошей новостью для мировой экономики".

Ранее сообщалось, что Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем. Ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое решение торгового конфликта между США и Китаем.

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Теги: США, Китай, торговля, Пекин, переговоры, международные отношения, Торговая война
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