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Фонд госимущества и МВФ попытаются разблокировать приватизацию

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Глава Фонда госимущества и представитель МВФ обсудили возможность решения проблем, блокирующих процесс большой приватизации.
ОПЗ снова попробуют продать
ОПЗ снова попробуют продать
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Фонд государственного имущества Украины и Международный валютный фонд обсудили возможность решения проблем, блокирующих процесс большой приватизации. Об этом по итогам встречи с представителем МВФ Йостой Люнгманом сообщил в четверг, 10 января, глава ФГИ Виталий Трубаров в Facebook.

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"Договорились с Постоянным представителем МВФ Люнгманом совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации. Четкое требование МВФ - начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации", - написал он в соцсети.

По словам Трубарова, отобранные на конкурсе 5 месяцев назад консорциумы инвестиционных советников сейчас не могут начать непосредственную подготовку из-за судебных исков.

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"Фактически с апреля прошлого года простаивает ОПЗ, а инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не может начать процесс подготовки к приватизации и реструктуризации долгов завода, в том числе и перед Нафтогазом, что дало бы возможность предприятию начать производство продукции", - пояснил глава Фонда госимущества.

Ранее сообщалось, что в МВФ заявили, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

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Теги: приватизация, МВФ, ФГИ, ОПЗ, переговоры, имущество, Фонд госимущества
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.01.2019, 15:38
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гость
А МВФ и тужиться особо не надо, просто пригрозят приостановкой кредитов, и пойдет дерибан как ими задумано!
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