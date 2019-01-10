Фонд госимущества и МВФ попытаются разблокировать приватизацию

Глава Фонда госимущества и представитель МВФ обсудили возможность решения проблем, блокирующих процесс большой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины и Международный валютный фонд обсудили возможность решения проблем, блокирующих процесс большой приватизации. Об этом по итогам встречи с представителем МВФ Йостой Люнгманом сообщил в четверг, 10 января, глава ФГИ Виталий Трубаров в Facebook.

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"Договорились с Постоянным представителем МВФ Люнгманом совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации. Четкое требование МВФ - начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации", - написал он в соцсети.

По словам Трубарова, отобранные на конкурсе 5 месяцев назад консорциумы инвестиционных советников сейчас не могут начать непосредственную подготовку из-за судебных исков.

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"Фактически с апреля прошлого года простаивает ОПЗ, а инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не может начать процесс подготовки к приватизации и реструктуризации долгов завода, в том числе и перед Нафтогазом, что дало бы возможность предприятию начать производство продукции", - пояснил глава Фонда госимущества.

Ранее сообщалось, что в МВФ заявили, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.