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За 2018 год на депутатах-прогульщиках сэкономили 16 млн грн

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Заработную плату насчитывают только по фактической отработке рабочего дня.
На депутатах-прогульщиках сэкономили более 16 млн грн
На депутатах-прогульщиках сэкономили более 16 млн грн
depositphotos.com

В 2018 году Украина не выплатила более 16 млн грн депутатам, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

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"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы "отметиться", депутату нужно подать табели в комитеты, в которых они работают, после чего аппарат Верховной Рады производит начисления.

Ранее сообщалось, что зарплаты госслужащих привяжут к минималке. В Раде предложили урезать зарплаты госслужащим с 1 января 2019 года.

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Теги: депутат, народный депутат, зарплата депутата верховной рады, зарплата госслужащих в украине, депутаты-прогульщики
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гость  (аноним)  11.01.2019, 13:42
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гость
А нафига им з/п? Один раз посмотрел заседание ВР. Бегают 3-4 "шестерки" от каждой фракции и голосуют каждый за неск. чел. Нужный закон приняли-получат небольшой чемоданчик с баблом. Коррупция еще та. Первый парубий, который ставит "нужные" законы по 5 раз.
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