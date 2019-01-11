За 2018 год на депутатах-прогульщиках сэкономили 16 млн грн

Заработную плату насчитывают только по фактической отработке рабочего дня.

В 2018 году Украина не выплатила более 16 млн грн депутатам, которые прогуливали заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

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"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы "отметиться", депутату нужно подать табели в комитеты, в которых они работают, после чего аппарат Верховной Рады производит начисления.

Ранее сообщалось, что зарплаты госслужащих привяжут к минималке. В Раде предложили урезать зарплаты госслужащим с 1 января 2019 года.