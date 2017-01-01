Гривна продолжает укрепляться: Курс валют на 15 января

Курс доллара на межбанке был стабильным, поднявшись на 1 копеку в продаже – до 28,09 грн/долл, курс в покупке также вырос на одну копейку – до 28,05 грн/долл.

В обменниках можно купить доллар в среднем за 28.20 грн bigmir.net

На 15 января, вторник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2802,3674 гривны (-13,0168);

– 100 евро – 3213,4747 гривны (-33,5079).

Так, гривна укрепилась более чем на 13 копеек – до 28,02 гривен за доллар, а евро подешевел на почти 34 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в покупке и продаже вырос на 1 копейку – до 28,09 грн/долл и до 28,05 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, сколько стоит организация и как будет работать. Бюджет предвыборной кампании делят на белый, то есть официальный, и черные – нелегальный.