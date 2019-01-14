Вернет ли ВТБ деньги вкладчикам

Материнская структура Внешторгбанка не стала спасать украинскую "дочку", а активы потихоньку начали разворовывать.

Украинский ВТБ был признан неплатежеспособным, а материнская структура спасать не стала. Сперва обвинения со стороны Москвы полетели в сторону Коломойского, а позже в сторону Порошенко. Но администрация Фонда гарантирования вкладов зашла в банк в конце ноября 2018 года, после несколько недель парализации работы банка, передает Экономическая правда.

Читай также: Украинские банки опубликовали показатели финансовой устойчивости

Группа заявила, что всем кредиторам хватит средств для выплаты, что отображалось и в балансе банка. Так, обязательства перед кредиторами составляли 3,2 млрд грн, а размер активов превышал его вдвое. 27 ноября 2018 года активы составляли 6,9 млрд грн, где 3,6 млрд грн – это недвижимость на балансе банка.

Кредитный портфель за вычетом резервов был равен 2,9 млрд грн (обязательства заемщиков перед ВТБ по кредитам — 2,7 млрд грн, портфель почти не обслуживается, однако покрыт резервами на 86%).

Но все же некоторые эксперты заявляют, что даже с таким балансом у кредиторов есть риск не получить свои деньги. Первым, что может повлиять является отсутствие спроса на активы по оценочной стоимости, а второе – это исчезновения недвижимости с помощью сомнительных решений суда.

Читай также: Ощадбанк насчитал России $180 млн штрафа

Размер активов банка привлек Альфа банк, ПУМБ и ТАС, но в итоге с предложением о покупке чати активов взамен взятия на баланс обязательств банка выступил только Таскомбанк Сергея Тигипко.

Но Тигипко предложил 1,1 млрд грн за активы, стоимостью в 3,3 млрд грн, что не устроило Фонд гарантирования вкладов.

Активы, которые хотел получить Таскомбанк Тигипка Экономическая правда

Так Тигипко хотел получит за треть оценочной стоимости почти половину активов ВТБ. По данным фонда, гарантированная сумма возмещения составляет 932 млн грн. Не попали под гарантированные 200 тыс грн средства физлиц на 853 млн грн и средства юридических лиц на 1,2 млрд грн.

Читай также: НБУ оценил устойчивость крупнейших банков

Если Тигипко предложил рыночную цену и Фонд не продаст активы дороже, то это будет означать, что не все клиенты банка получат свои средства даже после реализации активов.

Так, недвижимость на улице Пушкинской в Киеве сомнений не вызывает, но торговый центр Экватор в Черкассах могут продать и намного дешевле ожидаемой стоимости, так как его уже пытались продать на СЕТАМ за 150 млн грн, но не смогли из-за отсутствия желающих.

Еще одной проблемной является исчезновение недвижимости сразу после того, как банк перешел в распоряжение Фонда гарантированных вкладов.

Читай также: Коррупция в Украине: Гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам

Так, в канун Нового года во главе с временным администратором в банке выяснили, что с 2015 года исчезло 46 квартир в Днепре, которые находились на счету банка.

Обнаружилось, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий 13 декабря 2018 года на физлицо на основании дополнительного решения Индустриального районного суда Днепра по гражданскому делу № 202/9477/14-ц от 15 января 2016 года.

"Основное решение" по этому делу не имеет никакого отношения к банку, а исковое заявление по этому делу оставлено без рассмотрения определением суда от 15 января 2016 года.

Уже 15 декабря 2018 года это физлицо с помощью этого же государственного регистратора внесло все 46 объектов как уставный капитал в зарегистрированное ООО с уставным капиталом 1 тыс грн.

Читай также: Суд Лондона вынес решение по делу ПриватБанка и Коломойского

"У ФГВ есть все основания считать эти действия мошенническими, о чем свидетельствуют такие факты.

В 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. За следующие три года из них были проданы все, кроме 46-ти, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВ.

По странному "стечению обстоятельств" именно эти нереализованные 46 единиц были указаны в загадочном дополнительном решении суда 15 января 2016 года, о котором стало известно в декабре 2018 года.

Получается, авторы этого решения в 2016 году знали, какие объекты с более 300 будут оставаться в собственности банка в конце 2018 года.

Читай также: В НБУ сказали, когда начнут продавать ПриватБанк

"Дар предвидения" авторы этого судебного решения продемонстрировали и в других аспектах. Например, в январе 2016 года в решении суда упоминается город Днепр, тогда как переименование Днепропетровска на Днепр произошло лишь в июне 2016 года.

То есть уже за полгода до изменения названия города у суда не было сомнений, что оно будет изменено, и там точно знали, какой именно вариант будет выбран при переименовании", — ответили в фонде.

То есть попытки вывести активы из банка начались еще до того, как стали ликвидировать банк. Поэтому кредиторам стоит проследить за сохранностью своих вкладов.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов ликвидирует ВТБ Банк. Фонд принял решение ликвидировать "дочку" российского банка и выплатить средства по вкладам физических лиц.