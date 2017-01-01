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В Беларуси запустили первую криптовалютную биржу

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В Беларуси запустили первую регулируемую полнофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов.
В Беларуси запустили торговую платформу для токенизированных биржевых активов
В Беларуси запустили торговую платформу для токенизированных биржевых активов
Getty Images

В Беларуси запустили первую регулируемую полнофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Проект позволяет торговать, инвестировать в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалют, сообщает во вторник, 15 января, БелТА.

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Указано, что Currency.com получила первую лицензию Парка высоких технологий (ПВТ) на осуществление деятельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с нормами декрета №8 О развитии цифровой экономики.

Предполагается, что платформа выпустит более 10 тыс. токенизированных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов (акции, индексы, сырье). Пользователи смогут покупать эти маркеры, используя как криптовалюту (биткоины или ефириум), так и фиатные валюты.

Ранее сообщалось, что похитители жены норвежского миллионера требуют в качестве выкупа 10 млн долларов только в криптовалюте.

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Теги: инвестиции, Беларусь, валюта, биржа, цифровые технологии, биткоин, криптовалюта
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