За год Нацбанк купил на межбанке $3,2 млрд

За прошлый год центробанк продал на безналичного доллара на 1,8 миллиардов. Купленные доллары ушли в золотовалютные резервы.

"В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - более 699 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В то же время, за прошлый год НБУ продал на межбанке 1,8 млрд долларов, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - 333 млн долл.

Отметим, интервенции в форме запроса лучшего курса проводятся с начала 2017 года.

Ранее сообщалось, что банки вышли на докризисный уровень по кредитованию. Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.