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За год Нацбанк купил на межбанке $3,2 млрд

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За прошлый год центробанк продал на безналичного доллара на 1,8 миллиардов. Купленные доллары ушли в золотовалютные резервы.
Нацбанк активно покупает доллары на межбанке по формуле запроса лучшего курса
Нацбанк активно покупает доллары на межбанке по формуле запроса лучшего курса
depositphotos.com
Национальный банк в 2018 году купил на межбанковском валютном рынке около 3,2 млрд долл, сообщает пресс-служба НБУ.

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"В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке почти 3,2 млрд долл. США, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - более 699 млн долл. США", - говорится в сообщении.
 
В то же время, за прошлый год НБУ продал на межбанке 1,8 млрд долларов, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - 333 млн долл.
 
Отметим, интервенции в форме запроса лучшего курса проводятся с начала 2017 года.
 

Ранее сообщалось, что банки вышли на докризисный уровень по кредитованию. Портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4% до 135,4 млрд гривен, превысив объем в докризисный период.

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Теги: валютный рынок, доллар, НБУ, Нацбанк, Межбанк, межбанковский курс валют
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