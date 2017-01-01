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За год украинцы купили валюты на $11 миллиардов

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По итогам прошлого года население купило валюты почти на 1,5 млрд долларов больше, чем продало.
Украинцы активно скупали валюту перед Новым годом
Украинцы активно скупали валюту перед Новым годом
Корреспондент.net

В декабре украинцы купили наличной валюты на 110 млн долларов больше, чем продали.
Об этом говорится в данных на сайте Нацбанка.

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Так, в декабре население продало 831,7 млн и купило 941,8 млн долларов.

По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.

Ранее сообщалось, что за год Нацбанк купил на межбанке $3,2 млрд. За прошлый год центробанк продал на безналичного доллара на 1,8 миллиардов. Купленные доллары ушли в золотовалютные резервы.

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Теги: валютный рынок, валюта, НБУ, Нацбанк, доллары, обменник
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