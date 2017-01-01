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Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему

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Народный банк Китая с помощью операций на открытом рынке влил рекордные 84 млрд долларов в банковскую систему страны.
Центробанк Китая влил рекордные 570 млрд юаней в банковскую систему
Центробанк Китая влил рекордные 570 млрд юаней в банковскую систему
depositphotos.com

Центробанк Китая в среду, 16 января, влил рекордные 570 млрд юаней ($84 млрд) в банковскую систему с помощью операций на открытом рынке. Об этом сообщает газета Financial Times.

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В частности, указано, что финансовый регулятор Китая влил 350 млрд юаней с помощью семидневных операций обратного РЕПО и 220 млрд юаней за счет 28-дневных операций обратного РЕПО. Совокупный объем вливаний за счет этих операций был рекордным для Центробанка.

По данным издания, такие действия регулятора призваны увеличить объем ликвидности в банковской системе, а также подтолкнуть финкомпании к наращиванию кредитования.

В сообщении Народного банка Китая отмечается, что общий объем ликвидности в банковской системе быстро снижается, учитывая пиковый период налоговых выплат.

Ранее сообщалось, что Иванку Трамп могут назначить главой Всемирного банка. В числе кандидатов и Никки Хейли, Дэвид Мелпас и Марк Грин.

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Теги: банки, Китай, деньги, финансы, КНР, Центробанк, юань, Банковская система
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