Госстат озвучил данные о росте сельского хозяйства
Сельскохозяйственные предприятия Украины сумели увеличить объемы производства продукции на 12,1%.
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в среду, 16 января.
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По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, а объемы продукции животноводства – на 0,3%.
При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения – на 2,2%.
Ранее сообщалось, что Украина резко увеличила вылов рыбы в Черном море. В 2018 году вылов рыбы в Черном море вырос сразу на 64%. Больше всего Украина ловит рыбы в Азовском море.
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