Госстат озвучил данные о росте сельского хозяйства

Сельскохозяйственные предприятия Украины сумели увеличить объемы производства продукции на 12,1%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в среду, 16 января.

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По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, а объемы продукции животноводства – на 0,3%.

При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения – на 2,2%.