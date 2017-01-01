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Госстат озвучил данные о росте сельского хозяйства

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Сельскохозяйственные предприятия Украины сумели увеличить объемы производства продукции на 12,1%.
Объемы продукции растениеводства увеличились на 10,7%
Объемы продукции растениеводства увеличились на 10,7%
Getty Images

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в среду, 16 января. 

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По данным статистического ведомства, объемы продукции растениеводства в 2018 году увеличились на 10,7%, а объемы продукции животноводства – на 0,3%.

При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,1%, хозяйства населения – на 2,2%.

Индекс сельскохозяйственной продукции в 2018 году
Индекс сельскохозяйственной продукции в 2018 году
Госстат
Ранее сообщалось, что Украина резко увеличила вылов рыбы в Черном море. В 2018 году вылов рыбы в Черном море вырос сразу на 64%. Больше всего Украина ловит рыбы в Азовском море.
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Теги: Украина, сельское хозяйство, производство, аграрный сектор, Госстат, аграрии, сельхозпродукция
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