Дело Геращенко закрыли из-за отсутствия доказательств – СМИ

НАБУ не нашли доказательства незаконного обогащения народного депутата Антона Геращенко.

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НАБУ сообщили, то они закрывают дело против незаконного обогащения Антона Геращенко, который арендует квартиру за 3 тыс долларов в месяц и купил 2 авто, передает Bihus.

В качестве аргумента они называют невозможность проверить доходы тестя Геращенко, на которого оформлена аренда и автомобили, так как по его утверждению средств на их покупку он сэкономил во время работы на ТОВ Азов-Бюро за 1991-1996 года и после получения наследства.

Дело закрыли из-за отсутствия доказательств незаконного обогащения bihus.info

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Отмечается, что Антон Геращенко арендует 200 кв м квартиру в Киеве за деньги тестя, который до 2016 года не получал доходов, а после с помощью предпринимательской деятельности получил 270 тыс грн, потому не мог оплачивать ежемесячно 3 тыс долларов за аренду.

В декларации у Антона Геращенко указан годовой доход в суме 100 тыс грн.

Ранее сообщалось, что заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость. В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.