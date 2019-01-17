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Дело Геращенко закрыли из-за отсутствия доказательств – СМИ

Комментариев: 2
НАБУ не нашли доказательства незаконного обогащения народного депутата Антона Геращенко.
Дело против Антона Геращенко закрыли
Дело против Антона Геращенко закрыли
facebook.com/anton.gerashchenko.7

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НАБУ сообщили, то они закрывают дело против незаконного обогащения Антона Геращенко, который арендует квартиру за 3 тыс долларов в месяц и купил 2 авто, передает Bihus.

В качестве аргумента они называют невозможность проверить доходы тестя Геращенко, на которого оформлена аренда и автомобили, так как по его утверждению средств на их покупку он сэкономил во время работы на ТОВ Азов-Бюро за 1991-1996 года и после получения наследства.

Дело закрыли из-за отсутствия доказательств незаконного обогащения
Дело закрыли из-за отсутствия доказательств незаконного обогащения
bihus.info

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Отмечается, что Антон Геращенко арендует 200 кв м квартиру в Киеве за деньги тестя, который до 2016 года не получал доходов, а после с помощью предпринимательской деятельности получил 270 тыс грн, потому не мог оплачивать ежемесячно 3 тыс долларов за аренду.

В декларации у Антона Геращенко указан годовой доход в суме 100 тыс грн.

Ранее сообщалось, что заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость. В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, декларации, народный депутат, госслужащие, зарплата депутата, Антон Геращенко, НАБУ, незаконное обогащение, закрытие дела
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.01.2019, 13:55
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гость
Власть поменяется, возбудят и доказательства найдутся....
гость  (аноним)  17.01.2019, 13:05
Оценка:  0
гость
Прямо святой и бедный, как церковная мышь.
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