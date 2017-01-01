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Ощад 24/7 сможет обслуживать и другие банки

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В мобильное приложение можно внести данные другой карты и использовать их по потребностям.
В приложении Ощад 24/7 теперь можно зарегитрировать карты других банков
В приложении Ощад 24/7 теперь можно зарегитрировать карты других банков
facebook.com/oschadbank

Карточные счета других банков теперь можно использовать в мобльном приложении или личном кабинете веб-банкинга Ощадбанка. Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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"Полная инклюзия. Все интегрировано", - сообщил Андрей Пышный.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно ввести реквизиты карты другого банка и привязать ее с помощью мобильного номера.

Новая система позволит оплачивать все платежи онлайн, включая карточные переводы, оплату мобильных услуг, и в будущем оплату коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, как банки соревновались между собой в SMM. SMM-специалисты украинских банков сразились "на котах" в социальных сетях.

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Теги: ощадбанк, банковские карты, банковские счета, мобильные приложения, ощад 24/7, Андрей Пышный
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