Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз обвинил "регионалов" в махинациях с платежками по газу в Киеве

Комментариев: 0
В Нафтогазе считают, что "регионалы" совершают предвыборные происки с завышением платежек по газу для киевлян.
Киевлянам в январе пришли счета на сумму больше в 3-4 раза
Киевлянам в январе пришли счета на сумму больше в 3-4 раза
depositphotos.com

Нафтогаз предупредил киевлян в Twitter, что полученные ими завышенные платежки от Киевгазэнерджи являются происками бывших "регионалов" перед выборами.

Читай также: Коболев назвал задачи газовых переговоров с РФ

"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от Киивгазэнерджи с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - говорится в сообщении Нафтогаза.

Жители Киева указывают, что платежки пришли на сумму в 3-4 раза больше, чем должны были.

"Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - с иронией подытожил Нафтогаз.

Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.

Поделись:
Теги: столица, Киев, Нафтогаз, завышенные платежки, счета за газ, повышенные счета за газ, тарифы на газ, стоимость газа, газ в Киеве, цена на газ в Киеве, тарифы на газ в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь