Нафтогаз обвинил "регионалов" в махинациях с платежками по газу в Киеве

В Нафтогазе считают, что "регионалы" совершают предвыборные происки с завышением платежек по газу для киевлян.

Киевлянам в январе пришли счета на сумму больше в 3-4 раза depositphotos.com

Нафтогаз предупредил киевлян в Twitter, что полученные ими завышенные платежки от Киевгазэнерджи являются происками бывших "регионалов" перед выборами.

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"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от Киивгазэнерджи с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - говорится в сообщении Нафтогаза.

Жители Киева указывают, что платежки пришли на сумму в 3-4 раза больше, чем должны были.

"Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - с иронией подытожил Нафтогаз.

Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.