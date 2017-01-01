Нафтогаз обвинил "регионалов" в махинациях с платежками по газу в Киеве
В Нафтогазе считают, что "регионалы" совершают предвыборные происки с завышением платежек по газу для киевлян.
Нафтогаз предупредил киевлян в Twitter, что полученные ими завышенные платежки от Киевгазэнерджи являются происками бывших "регионалов" перед выборами.
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"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от Киивгазэнерджи с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - говорится в сообщении Нафтогаза.
Жители Киева указывают, что платежки пришли на сумму в 3-4 раза больше, чем должны были.
"Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - с иронией подытожил Нафтогаз.
Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.
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