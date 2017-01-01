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Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 20% за год

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В денежном объеме экспорт украинской электроэнергии вырос на 40,93% – до 331,94 млн долларов.
Украина наращивает экспорт электроэнергии
Украина наращивает экспорт электроэнергии
depositphotos.com

Украина по итогам 2018 года экспортировала 6,166 млрд кВт-ч электроэнергии в страны ЕС и Молдову. Это на 19,36% больше, чем за предыдущий год, сообщает УНН со ссылкой на данные . НЭК Укрэнерго в пятницу, 18 января.

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"Согласно данным Укрэнерго, всего в 2018 году экспортировали электроэнергию в Венгрию – 3,594 млрд кВт-ч (+ 26% по сравнению с 2017 году), в Польшу – 1,41 кВт-ч (+57,5%), в Молдову – 0,96 млрд кВт-ч (-15,7%), в Словакию – 0,168 млрд кВт-ч (+ 3,7%) и в Румынию – 0,038 млрд кВт-ч (-69,4%) ", – говорится в сообщении.

В денежном объеме экспорт электроэнергии увеличился на 40,93% – до 331,94 млн долларов. Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на сумму 189,96 млн долларов (57,23%), в Польшу – 78,76 млн долларов (23,73%), в Молдову – 53,14 млн долларов.

Ранее сообщалось, что станет с ценами электричество после создания нового рынка. Эксперты прогнозируют подорожание электроэнергии.

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Теги: Украина, электроэнергия, экспорт, Укрэнерго, электричество
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