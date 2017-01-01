Львов взял кредит у евробанка на троллейбусы

Это уже пятый транспортный проект Львова и ЕБРР. Средний возраст троллейбусов в городе – 22 года.

Предприятие Львовэлектротранс подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредитный договор на покупку 50 новых троллейбусов, реконструкцию контактной сети и двух троллейбусных депо. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в пятницу, 18 января.

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ЕБРР выделит Львову 17 млн евро: 2 млн в виде безвозвратного гранта и 15 млн в виде кредита на 13 лет, с льготным периодом в три года.

"Это уже пятый транспортный проект, над которым мы совместно работаем. Этот проект решает очень важную проблему для города. Ведь средний возраст троллейбусов, которые сегодня есть, – 22 года. Пришло время для закупки новых троллейбусов, и мы рады, что можем поддержать эту инициативу", – прокомментировал сделку ведущий банкир ЕБРР Денис Гаевой.

Ранее сообщалось, что ЕС будет развивать транспортные сети с Украиной за 13 млрд евро. Еврокомиссия предложила план действий по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства".